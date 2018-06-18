زلزال قوي يضرب منطقة أوساكا اليابانية

أكتب :

2018-06-18 12:56:18

تحديث :

2018-06-18 13:45:40

زلزال قوي يضرب منطقة أوساكا اليابانية

أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية اليوم الاثنين أن زلزالا قويا بلغت شدته 6.1 درجة قد ضرب الجزء الشمالي من محافظة أوساكا اليابانية بعمق 10 كيلومترات.
وقد شعر سكان محافظة أوساكا بهزات ارتدادية بقوة 6 نقاط على مقياس النقاط السبع الياباني.
وأسفر هذا الزلزال عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين، من بينهم طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في مدينة تاكاتشوكي بعد أن حوصرت تحت الجدران وكانت في الطريق إلى مدرستها.
كما تسبب انهيار المباني في مقتل وإصابة عدد آخر من المواطنين اليابانيين، وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق مما أدى إلى توقف حركة القطارات الداخلية في مدينة أوساكا وحركة القطارات السريعة من وإليها.
وقالت هيئة الأرصاد اليابانية إنه ليس هناك احتمال أن يتسبب الزلزال في تعرض المنطقة لموجات "تسونامي".

[Photo : YONHAP News]

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