الزعيم الكوري الشمالي يزور الصين اليوم

أكتب :

2018-06-19 09:30:58

تحديث :

2018-06-19 17:03:22

الزعيم الكوري الشمالي يزور الصين اليوم

من المتوقع أن يقوم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة إلى العاصمة الصينية بكين اليوم الثلاثاء للالتقاء بالرئيس الصيني "شي جين بينغ".
وكشف تقرير نشرته صحيفة "نيكّي" اليابانية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة، أنه قد لوحظ اتخاذ تدابير أمنية ذات صلة بالزيارة في العاصمة الصينية.
وقال التقرير إنه هذه ستكون الزيارة الثالثة التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين خلال هذا العام، عقب اجتماعاته مع "شي" في شهريْ مارس ومايو.
وقالت الصحيفة إن كيم سيقوم خلال هذه الرحلة بتوضيح تفاصيل قمته التاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما سيناقش جوانب التعاون الثنائي مع بكين.
كما أشار التقرير إلى أن كيم يتطلع لمناقشة استراتيجية للتفاوض مع واشنطن، حيث إنه من المقرر أن تجري كوريا الشمالية والولايات المتحدة محادثات على مستوى العمل لمتابعة نتائج قمة سنغافوره.

[Photo : YONHAP News]

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