البرلمان الفرنسي يعقد جلسة استماع حول كوريا الشمالية

أكتب :

2018-06-20 10:28:12

تحديث :

2018-06-20 10:28:12

البرلمان الفرنسي يعقد جلسة استماع حول كوريا الشمالية

دعا البرلمان الفرنسي دبلوماسيا كوريا شماليا إلى جلسة استماع حول قضايا كوريا الشمالية، بما في ذلك الجدول الزمني لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.
وعقدت مجموعة دراسية مكونة من أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي جلسة الاستماع في باريس أول من أمس الاثنين للاستفسار عن تفاصيل الجدول الزمني لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وكذلك أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الاقتصادية في الدولة الشيوعية. وفيما يتعلق بالجدول الزمني لنزع السلاح النووي، رفض السفير الكوري الشمالي "كيم يونغ إيل" إعطاء إجابات محددة، لكنه قال إن قائديْ كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد عقدا محادثات في هذا الشأن، وأنه سيتم مناقشة إجراءات المتابعة.
وقال "كيم"، الذي يشغل أيضا منصب المندوب الدائم لكوريا الشمالية لدى منظمة اليونسكو، إن بلاده تشهد تحسنا مستمرا في أوضاع حقوق الإنسان، كما أن الاقتصاد يحقق نموا ثابتا يتراوح بين ثلاثة وخمسة بالمائة سنويا. وأشار السفير "كيم" إلى أن هناك حاجة لإجراء محادثات منتظمة ومتواصلة لتحسين فهم موقف كوريا الشمالية، معربا عن رغبته في دعوة أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لزيارة بيونغ يانغ.

[Photo : KBS News]

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