كوريا الشمالية تعيد للولايات المتحدة 200 من رفات الجنود الأمريكيين

من المنتظر أن تعيد كوريا الشمالية حوالي 200 من رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية، إلى الولايات المتحدة.

وكشف تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس الثلاثاء نقلاً عن مسؤولين حكوميين أمريكيين، أن الاستعدادات تجري حاليا لاستلام رفات الجنود الأمريكيين من كوريا الشمالية خلال الأيام القليلة القادمة، غير أن أولئك المسؤولين لم يوضحوا موعد ومكان تسلم تلك الرفات، على وجه الدقة.

لكن التقرير أشار أيضا إلى أن الإدارة الأمريكية تتوقع وصول رفات الجنود في أوائل الأسبوع القادم إذا تحركت كوريا الشمالية بسرعة.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس "دونالد ترامب" وصف موافقة كوريا الشمالية على إعادة رفات الجنود بأنها أحد أبرز النجاحات التي حققتها قمته التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مؤخرا في سنغافوره.



[Photo : KBS News]