الزعيم الكوري الشمالي يعقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني

أكتب :

2018-06-20 10:30:26

تحديث :

2018-06-20 10:30:26

الزعيم الكوري الشمالي يعقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني

عقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" ثالث مباحثات قمة بينهما في بكين، حيث أكدا مجددا على العلاقات القوية بين البلدين.
وقال تقرير بثته هيئة الإذاعة والتليفزيون الصينية "سي سي تي في" إن "كيم" و"شى" عقدا محادثات قمة في مقر مجلس الشعب أمس الثلاثاء، حيث تبادلا وجهات النظر حول تطور العلاقات بين كوريا الشمالية والصين والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية. واتفق الجانبان على الحفاظ على تنمية العلاقات الثنائية والعمل معا لإحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.
كما اتفقا على المساهمة بنشاط في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وفي كل العالم. وخلال المباحثات، أشاد الرئيس الصيني بالزعيم الكوري الشمالي لتأكيده على الالتزام بأهداف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإقامة نظام دائم للسلام في المنطقة خلال مباحثاته التي أجراها مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مؤخرا في سنغافوره. وأضاف "شي" أن هذه الزيارة التي يقوم بها "كيم" إلى بكين تظهر أن كوريا الشمالية تقدر بشكل كبير "التواصل الاستراتيجي" مع الصين، وتعهد بالاستمرار في القيام بدور بناء، وقال إن موقف الصين الثابت في تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية سيبقى دون تغيير، بغض النظر عن التغيرات في المواقف الدولية والإقليمية.

[Photo : YONHAP News]

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