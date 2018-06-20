تأجيل إصدار تقرير حول الغبار الدقيق بسبب اعتراض الصين

أكتب :

2018-06-20 10:54:39

تحديث :

2018-06-20 10:54:39

تأجيل إصدار تقرير حول الغبار الدقيق بسبب اعتراض الصين

تم تأجيل إصدار تقرير يتضمن نتائج بحوث مشتركة أجرتها كوريا الجنوبية واليابان والصين حول مشكلة الغبار الدقيق، إلى موعد غير محدد، بسبب اعتراض بكين.
وأوضحت وزارة البيئة في سيول أمس الثلاثاء أنه تم تأجيل الكشف عن التقرير الذي كان قد وافق عليه من قبل وزراء البيئة في الدول الثلاث في شهر أغسطس الماضي.
ويذكر أن التقرير يتناول قضية ملوثات الهواء العابرة للحدود بعيدة المدى في منطقة شمال شرق آسيا ويصف بشكل علمي كيفية انتقال الغبار الناعم عبر المنطقة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مسؤولين صينيين اعترضوا على إصدار التقرير، وأشاروا إلى أن وزراء البيئة لم يتفقوا فعليا على الإعلان عن نتائج تلك البحوث، كما أن البيانات ذات الصلة بالصين تشير إلى الفترة بين عاميْ 2008 و2010، والتي تغيرت الأوضاع بعدها.
ومن ناحية أخرى، صرح مصدر حكومي في سيول بأن وزراء البيئة من الدول الثلاث سوف يناقشون هذا الموضوع مجددا في اجتماع سيعقد بينهم هذا الشهر في الصين.

[Photo : KBS News]

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