بكين تلمح إلى رفع العقوبات عن بيونغ يانغ حسب تطور نزع السلاح النووي

صرح مسؤول في وزارة الخارجية الصينية أمس بأنه من الممكن تخفيف العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية بالتوازي مع التقدم في جهود نزع السلاح النووي.

وأوضح المسؤول أن بكين تلتزم بتنفيذ تلك العقوبات التزاما صارما باعتبارها عضوا في مجلس الأمن، ولكن يتوجب تخفيف العقوبات إذا حدث تقدم في جهود حل القضية النووية.

ويقول المراقبون إن هذه التصريحات تدعم موقف كوريا الشمالية التي تصر على نزع الأسلحة النووية بشكل متزامن وتدريجي.

وألمح المسؤول الصيني إلى أن بلاده قد تكثف من استثماراتها في المنطقة الحدودية مع كوريا الشمالية حسب تطور المسألة النووية، وقال إنه يمكن مشاركة عدد من الشركات الراغبة في التعاون الاقتصادي والتجاري مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن ذلك سيكون بمثابة "فرصة ممتازة" لكوريا الشمالية.

وحول قرار وقف التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، قال إن هذا القرار يتماشى مع مبدأ الإجراءات المتوازية الذي ظلت تدعو بكين إليه، والذي ينص على وقف الاستفزازات النووية والصاروخية الكورية الشمالية مع وقف التدريبات العسكرية المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية.

كما دعا المسؤول الصيني إلى إلغاء نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي عالي الارتفاع "ثاد" في كوريا الجنوبية وسحب القوات الأمريكية.

ويرى المحللون أن هذه التصريحات تستهدف تحقيق المصالح الاستراتيجية الصينية ضمن سباق الهيمنة بين الولايات المتحدة والصين.





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