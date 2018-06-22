ترامب يؤكد أن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية قد بدأ بالفعل

أكتب :

2018-06-22 10:56:34

تحديث :

2018-06-22 11:52:44

ترامب يؤكد أن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية قد بدأ بالفعل

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن عملية النزع الكامل للأسلحة النووية من كوريا الشمالية قد بدأت بالفعل، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ تفجر مواقعها للتجارب النووية.
وأضاف "ترامب" في اجتماع وزاري عقد في البيت الأبيض أمس الخميس أن كوريا الشمالية قد توقفت بالفعل عن إطلاق الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، وأنها تدمر موقعها الخاص باختبار محركات الصواريخ.
وقد أوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أن الموقع الخاص باختبار محركات الصواريخ الذي ذكره  "ترامب" هو موقع إطلاق الصواريخ في منطقة "دونغ تشانغ ري" في شمال مقاطعة بيونغ آن الكورية الشمالية.
وأشار "ترامب" أيضا إلى أن كوريا الشمالية تقوم بإعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين كانوا قد قتلوا خلال الحرب الكورية.
وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزير "مايك بومبيو" المسؤول عن المفاوضات مع كوريا الشمالية، سيقوم بزيارة إلى بيونغ يانغ في أقرب وقت لإجراء مباحثات مع المسؤولين الكوريين الشماليين حول إعادة رفات الجنود الأمريكيين.

[Photo : YONHAP News]

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