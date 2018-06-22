عدم رصد أي تحركات لتفكيك موقع إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية

لم يتم حتى الآن رصد أي تحركات في كوريا الشمالية لتفكيك موقعها الخاص بإطلاق الصواريخ في منطقة "دونغ تشانغ ري" بشمال مقاطعة "بيونغ آن" والذي وعد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بتدميره للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وأوضح تقرير نشره موقع "38 نورث" الأمريكي على الإنترنت، المتخصص في شؤون كوريا الشمالية أمس الخميس، أن نتائج تحليل الصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية منذ يوم الثاني عشر من شهر يونيو الجاري الذي عقدت فيه محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، تشير إلى عدم وجود أي تحركات واضحة بخصوص تفكيك منصة اختبار محركات الصواريخ.

وقال الموقع إن هذه المنصة كان قد تم استخدامها لاختبار محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل والتي يمكن تركيبها في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والمركبات الفضائية الضخمة.

وأضاف أن منصة "دونغ تشانغ ري" تعد أفضل المنصات في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن تدمير هذه المنصة سيكون دليلا على إحراز تقدم حقيقي بشأن تنفيذ تعهداتها بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية إذا قامت بيونغ يانغ بذلك بالفعل.

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