الصين تفرض رسوم إغراق على واردان الستايرين من كوريا وأمريكا وتايوان

أكتب :

2018-06-22 14:59:59

تحديث :

2018-06-22 15:30:19

الصين تفرض رسوم إغراق على واردان الستايرين من كوريا وأمريكا وتايوان

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة أنها قررت فرض رسوم إغراق تتراوح ما بين 3.8% و55.7% على واردات مادة الستايرين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتايوان بدءا من الغد السبت ولمدة خمس سنوات.
وجاء هذا القرار وسط تصاعد النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث قالت الوزارة الصينية إن مادة الستايرين المستوردة من الدول الثلاث تسببت في معاناة الصناعات المحلية الصينية ذات الصلة من خسائر مالية.
وكانت الحكومة الصينية قد بدأت في إجراء تحقيقات في مكافحة الإغراق لمادة الستايرين من الدول الثلاث، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان، منذ شهر يونيو من العام الماضي، ثم أعلنت وزارة التجارة الصينية في شهر فبراير الماضي عن قرار مبدئي بفرض رسوم إغراق على واردات الستايرين من تلك الدول.

[Photo : YONHAP News]

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