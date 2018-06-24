استطلاع: كوريا الشمالية ليست التهديد رقم 1 للولايات المتحدة بعد الآن

أفادت "فويس أوف أمريكا" (VOA) يوم السبت أن عدد الأمريكيين الذين ينظرون إلى كوريا الشمالية على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة انخفض بنسبة 30 نقطة مئوية منذ قمة سنغافورة مقارنةً بالعام الماضي.

ووفقًا لوكالة VOA، قامت بوابة أكسيوس Axios الأمريكية على الويب ووكالة استطلاعات الرأي سورفاي مانكي SurveyMonkey باستطلاع شمل ما يقرب من أربعة آلاف من البالغين الأمريكيين في وقت سابق من هذا الشهر عقب قمة كوريا الشمالية والولايات المتحدة مباشرة.

اعتبر 19 في المئة فقط من المستطلعة آراءهم كوريا الشمالية كأكبر تهديد مقارنة، مع 49 في المئة في يوليو من العام الماضي. في اعتبرت الأغلبية، 29 في المئة، أن روسيا هي التهديد رقم واحد للولايات المتحدة، تليها جماعة داعش الإسلامية المتشددة بنسبة 22 في المئة.

اختار 19 في المئة الصين، وهو ارتفاع حاد مقارنة مع نسبة 6 في المئة المسجلة في العام الماضي.





[Photo : KBS News]