الصين تتعهد بالتعاون مع كوريا واليابان في تخفيض الغبار الدقيق

تعهدت الصين بالتعاون الوثيق مع كل من كوريا الجنوبية واليابان في جهود محاربة الغبار الدقيق.

جاء ذلك في الدورة العشرين من اجتماعات وزراء البيئة للدول الثلاث، التي عقدت أمس الأحد في مدينة "سوتشو" الصينية، حيث عبر الوزراء المشاركون عن رضائهم عن برنامج التعاون البيئي المشترك الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2015.

وقالت وزيرة البيئة الكورية "كيم أون كيونغ" إن الوزراء الثلاثة اتفقوا على إجراء بحوث مشتركة حول المدن مستدامة التنمية الخالية من الكربون اعتبارا من هذا العام.

وأضافت أنه قد تم الاتفاق على تأسيس مشاركة ثلاثية حول تنقية الهواء في شمال شرق آسيا، وأن تصدر كل دولة تقريرا عن خطتها لمعالجة تلوث الهواء ونتائج تنفيذها.

ولكن لم يتم إصدار تقرير يتضمن نتائج البحوث المشتركة التي أجرتها الدول الثلاث حول مشكلة الغبار الدقيق القادم من الصين بسبب اعتراض الجانب الصيني.

وفي هذا الخصوص، صرح وزير البيئة الصيني "لي جان جي" للصحفيين الكوريين بأن الحكومة الصنية لا تزال تعتزم اتخاذ إجراءات وقائية ضد انتشار الغبار الدقيق، مؤكدا على أن بلاده سوف تتعاون مع الحكومتين الكورية واليابانية لتحقيق ذلك الغرض، كما ستكشف عن تقرير حول نتائج البحوث الخاصة بالغبار الدقيق العابر للحدود قبل الدورة الحادية والعشرين من اجتماعات وزراء البيئة الثلاثي التي ستعقد العام القادم.

وتناول الوزراء الثلاثة أيضا القضايا المتعلقة باكتشاف النمل الناري داخل حاويات تم شحنها من الصين وتفريغها في الموانئ الكورية واليابانية، ومعالجة تلوث المحيطات الناجم عن جزيئات البلاستيك والمخلفات الأخرى.

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