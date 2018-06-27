ترامب يعرب عن قلقه من إمكانية تخفيف الصين للعقوبات على كوريا الشمالية

أكتب :

2018-06-27 10:49:04

تحديث :

2018-06-27 10:52:34

ترامب يعرب عن قلقه من إمكانية تخفيف الصين للعقوبات على كوريا الشمالية

أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن قلقه من احتمال قيام الحكومة الصينية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة حاليا على كوريا الشمالية، مشيرا في نفس الوقت إلى احتمال اتخاذ إجراءات انتقامية أمريكية ضد بكين، بسبب العجز التجاري الأمريكي مع الصين.
وقال "ترامب" في مؤتمر للحزب الجمهوري عقد في ولاية "ساوث كارولينا" أول من أمس الاثنين، "إن الصين ساعدت الولايات المتحدة في قضايا الحدود مع كوريا الشمالية، لكنها لم تعد تفعل ذلك الآن، وهو أمر سيئ".
وشدد على ضرورة معالجة العجز التجاري الأمريكي الكبير مع الصين، وقال إنه يؤمن حقاً "بالتجارة العادلة".
ويقول المراقبون إن تصريحات "ترامب" تظهر مخاوفه من أن الصين قد تخفف عقوباتها ضد كوريا الشمالية بينما تجري الولايات المتحدة مفاوضات حاليا لنزع السلاح النووي مع بيونغ يانغ.

[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>