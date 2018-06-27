ترامب يعرب عن قلقه من إمكانية تخفيف الصين للعقوبات على كوريا الشمالية

أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن قلقه من احتمال قيام الحكومة الصينية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة حاليا على كوريا الشمالية، مشيرا في نفس الوقت إلى احتمال اتخاذ إجراءات انتقامية أمريكية ضد بكين، بسبب العجز التجاري الأمريكي مع الصين.

وقال "ترامب" في مؤتمر للحزب الجمهوري عقد في ولاية "ساوث كارولينا" أول من أمس الاثنين، "إن الصين ساعدت الولايات المتحدة في قضايا الحدود مع كوريا الشمالية، لكنها لم تعد تفعل ذلك الآن، وهو أمر سيئ".

وشدد على ضرورة معالجة العجز التجاري الأمريكي الكبير مع الصين، وقال إنه يؤمن حقاً "بالتجارة العادلة".

ويقول المراقبون إن تصريحات "ترامب" تظهر مخاوفه من أن الصين قد تخفف عقوباتها ضد كوريا الشمالية بينما تجري الولايات المتحدة مفاوضات حاليا لنزع السلاح النووي مع بيونغ يانغ.



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