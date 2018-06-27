كوريا الشمالية تحث اليابان على عدم التدخل في نزع السلاح النووي

أكتب :

2018-06-27 10:50:57

تحديث :

2018-06-27 10:52:23

كوريا الشمالية تحث اليابان على عدم التدخل في نزع السلاح النووي

حثت كوريا الشمالية اليابان على عدم التدخل في عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
وقال "جو يونغ تشول" المستشار في بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة خلال كلمة ألقاها في مؤتمر نزع السلاح الذي عقدته الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إنه بالنظر إلى أن اليابان ليست من الدول الموقعة على إعلان "بان مون جوم" بين الكوريتين، أو البيان الصادر في ختام قمة سنغافوره بين واشنطن وبيونغ يانغ، "فمن الأفضل لها ألا تتدخل في شؤون الآخرين".
وجاءت تصريحات الدبلوماسي الكوري الشمالي في كلمته خلال اليوم الأول من مؤتمر نزع السلاح بعد أن حث ممثلو اليابان ودول أخرى، كوريا الشمالية على مضاعفة جهودها لنزع السلاح النووي.


[Photo : YONHAP News]

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