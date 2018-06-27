تقرير يؤكد حدوث تحسينات سريعة في البنية التحتية لموقع كوريا الشمالية النووي

أكتب :

2018-06-27 10:52:07

تحديث :

2018-06-27 10:52:07

تقرير يؤكد حدوث تحسينات سريعة في البنية التحتية لموقع كوريا الشمالية النووي

قال تقرير نشره موقع "الشمال 38" الأمريكي المتخصص في متابعة الشؤون الكورية الشمالية، إن هناك تحسينات مستمرة وسريعة في البنية التحتية في موقع "يونغ بيون" للتجارب النووية في كوريا الشمالية.
وأوضح التقرير الذي نشره الموقع أمس الثلاثاء، أن صور الأقمار الصناعية التجارية بدءا من يوم الخميس الماضي، تشير إلى أنه من الواضح اكتمال التعديلات على نظام التبريد في مفاعل إنتاج البلوتونيوم ذي القدرة البالغة 5 ميغاواط، ولكن من الصعب تحديد الوضع التشغيلي للمفاعل.
وأضاف التقرير أن عمليات إنشاء البنية التحتية لتشغيل مفاعل الماء الخفيف التجريبي يبدو أنها قد اكتملت أيضًا، ولكن لا يوجد دليل واضح حتى الآن يشير إلى بدء التشغيل.
وقال التقرير إن العمل المستمر في منشآت "يونغ بيون" لا ينبغي أن يكون مرتبطا بتعهدات كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي، وتوقع أن يمضي الموظفون في العمل كالمعتاد حتى تصدر بيونغ يانغ أوامر محددة في هذا الشأن.

[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>