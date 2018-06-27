تقرير يؤكد حدوث تحسينات سريعة في البنية التحتية لموقع كوريا الشمالية النووي

قال تقرير نشره موقع "الشمال 38" الأمريكي المتخصص في متابعة الشؤون الكورية الشمالية، إن هناك تحسينات مستمرة وسريعة في البنية التحتية في موقع "يونغ بيون" للتجارب النووية في كوريا الشمالية.

وأوضح التقرير الذي نشره الموقع أمس الثلاثاء، أن صور الأقمار الصناعية التجارية بدءا من يوم الخميس الماضي، تشير إلى أنه من الواضح اكتمال التعديلات على نظام التبريد في مفاعل إنتاج البلوتونيوم ذي القدرة البالغة 5 ميغاواط، ولكن من الصعب تحديد الوضع التشغيلي للمفاعل.

وأضاف التقرير أن عمليات إنشاء البنية التحتية لتشغيل مفاعل الماء الخفيف التجريبي يبدو أنها قد اكتملت أيضًا، ولكن لا يوجد دليل واضح حتى الآن يشير إلى بدء التشغيل.

وقال التقرير إن العمل المستمر في منشآت "يونغ بيون" لا ينبغي أن يكون مرتبطا بتعهدات كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي، وتوقع أن يمضي الموظفون في العمل كالمعتاد حتى تصدر بيونغ يانغ أوامر محددة في هذا الشأن.





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