واشنطن تؤكد أنها تأخذ قدرات كوريا الشمالية الصاروخية على محمل الجد

قال وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" إن الولايات المتحدة تأخذ التهديدات الصاروخية البالستية من قبل كوريا الشمالية "بجدية بالغة".

وأضاف "ماتيس" في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده في ألاسكا وهو في طريقه لبدء جولة في منطقة شمال شرق آسيا، أمس الثلاثاء، أن قدرة كوريا الشمالية على إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة، ولذلك فإنه من المؤكد أن الولايات المتحدة تأخذ ذلك على محمل الجد.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن الآمال معقودة حاليا على الجهود الدبلوماسية، وأنه من المتوقع أن تشهد تلك الجهود تقدما خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان واثقاً في نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، قال "ماتيس" إنه واثق تماماً من أن النظام سيعمل جيدا.

وكان "ماتيس" قد وصل إلى بكين أمس الثلاثاء في مستهل جولة في دول منطقة شمال شرق آسيا الثلاث، حيث تشمل أيضا سيول يوم الخميس، لإجراء محادثات مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سونغ يونغ مو".







[Photo : KBS News]