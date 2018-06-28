اليونسكو تدعو اليابان إلى الاعتراف بأعمالها في الماضي

دعت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو الحكومة اليابانية مجددا أمس، إلى الاعتراف بما ارتكبته اليابان في الماضي، بما في ذلك التعبئة الإجبارية للعمال الكوريين في المنشآت الصناعية اليابانية، مثلما حدث في جزيرة "كون هام" اليابانية التي تم تسجيلها كتراث عالمي قبل 3 سنوات.

وطبقا لما أوضحته وزارة الخارجية الكورية، اتخذت لجنة التراث العالمي قرارا يضم هذا المحتوى في أثناء مراجعتها لإجراءات المتابعة اللاحقة لتسجيل التراث العالمي للمنشآت الصناعية اليابانية، وذلك في اجتماع عقدته في العاصمة البحرينية المنامة.

وطالبت اليونسكو في قرارها الجديد اليابان بتذكر القرار الخاص بتسجيل المنشآت الصناعية اليابانية كتراث عالمي في عام 2015 والوفاء بتنفيذه.

وكانت لجنة التراث العالمي قد نصحت اليابان بالاعتراف بتاريخ جميع المنشآت الصناعية اليابانية.

وفي عام 2015 كان مندوب اليابان قد صرح بأن الكثير من الكوريين وغيرهم أُجبروا على العمل خلافا لإرادتهم في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، وقال إن بلاده سوف تتخذ إجراءات خاصة للتذكير بهم.

ولكنه يشار إلى أن الحكومة اليابانية لم تتبع هذه النصيحة بعد تسجيل المنشآت كتراث عالمي.

[Photo : KBS News]