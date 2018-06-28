سيول خامس أغلى المدن للأجانب عالميا

اختيرت مدينة سيول لتكون من بين أغلى المدن عالميا في الأسعار هذا العام أيضا.

وطبقا لتقرير أصدرته شركة الاستشارات الأمريكية "موسور" أمس، احتلت سيول المركز الخامس من حيث غلاء الأسعار بالنسبة للأجانب هذا العام، بعد أن تقدمت بمركز واحد بالمقارنة مع العام الماضي.

الجدير بالذكر أن شركة موسور تعد ترتيب أسعار المدن العالمية الرئيسية سنويا اعتمادا على أسعار حوالي مائتي سلعة وخدمة، بما في ذلك الإقامة والمرور والغذاء والاحتياجات المنزلية.

وفي بحث هذا العام اختيرت هونغ كونغ كأغلى المدن عالميا، ثم جاءت مدينة طوكيو اليابانية، ثم سنغافوره في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وكان من ضمن أغلى المدن العشر عالميا ست مدن آسيوية، بما فيها مدينة شانغهاي في المركز السابع وبكين في المركز التاسع.

وتراجعت عاصمة أنغولا "رواندا" إلى المركز السادس هذا العام بعد أن كانت قد احتلت المركز الأول في العام الماضي، بينما احتلت عاصمة تشاد "نجامينا " المركز الثامن بعد أن تقدمت بـ8 مراكز.

ومن بين المدن الأوربية عالية الأسعار مدينة برن السويسرية في المركز العاشر.



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