واشنطن تقول إن تعليق المناورات مع سيول يهدف لتجنب الاستفزازات

أكتب :

2018-06-28 16:15:48

تحديث :

2018-06-28 17:06:13

واشنطن تقول إن تعليق المناورات مع سيول يهدف لتجنب الاستفزازات

قال قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنرال "فنسنت بروكس" إن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قرر وقف التدريبات المشتركة لأنها قد تعطل الجهود الرامية إلى بناء الثقة مع كوريا الشمالية في المفاوضات الجارية حاليا حول نزع السلاح النووي.
جاء ذلك في حديثه خلال منتدى التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي عُقِد في سيول أمس الأربعاء، حيث أوضح بروكس أن التدريبات العسكرية قد تسبب "استفزازًا غير ضروري في هذا التوقيت الذي توجد فيه حاجة قوية إلى بناء الثقة".
كما قال إنه من الأفضل في بعض الأحيان أن يتم "قلب هذه الصفحة"، والحفاظ على مستوى منخفض من التدريبات، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يتم بذل كل الجهود لتهيئة الظروف للقيادة لتحقيق فاعلية أكبر في الحوار والمناقشات.

[Photo : YONHAP News]

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