وزيرة خارجية الكورية تزور الإمارات الأسبوع القادم

أكتب :

2018-06-28 16:16:09

تحديث :

2018-06-28 17:02:00

وزيرة خارجية الكورية تزور الإمارات الأسبوع القادم

من المقرر أن تتوجه وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع القادم، لمناقشة التعاون بين البلدين.
وخلال اجتماعها مع وزير الدولة الإماراتي "سلطان الجابر" في مقر وزارة الخارجية الكورية في سيول أمس الأربعاء، قالت كانغ إنها تتطلع إلى زيارة الإمارات، وأضافت أن الزيارات المتكررة رفيعة المستوى تسلط الضوء على التطور في العلاقات الثنائية.
ومن المتوقع أن تتوجه كانغ إلى الإمارات بعد زيارتها إلى تايلاند الأسبوع القادم حيث تعقد اجتماعات مع كبار القادة التايلانديين، بمن في ذلك رئيس الوزراء "برايوت تشان أوتشا".
وفي أبو ظبي، ستشارك كانغ في الحوار الاستراتيجي الوزاري الثالث بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، لمناقشة التعاون الثنائي ومتابعة الإجراءات التعاونية المتفق عليها خلال القمة التي عُقِدت بين البلدين في مارس.

[Photo : YONHAP News]

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