الكونغرس يضع مشروع قانون لتشديد الرقابة على المفاوضات مع كوريا الشمالية

تقدم الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة بمشروع قانون يدعو الكونغرس الأمريكي إلى فرض رقابة صارمة على أي صفقة نووية مع كوريا الشمالية.

وقدم عضوا مجلس الشيوخ "بوب مينينديز" و"كوري غاردنر" مشروع القانون أول من أمس الثلاثاء، وفي حالة تطبيقه سيلزم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 90 يومًا، ثم كل 180 يوما، حول مدى امتثال كوريا الشمالية للتوصل إلى نزع السلاح النووي.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق نووي مع كوريا الشمالية، سيكون الرئيس الأمريكي ملزمًا بتقديم تقرير للكونغرس خلال 5 أيام.

وينص قانون مراقبة السياسات بشأن كوريا الشمالية لعام 2018 على أن الولايات المتحدة عليها أن تتبع المسار الدبلوماسي لتحقيق التكفيك النووي الكامل الذي يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ إنه يثق في أن كوريا الشمالية تدرك تعريف واشنطن لنزع السلاح النووي المطلوب، كما أوضح أن واشنطن تنتظر استلام رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية كما وعدت بيونغ يانغ، معربا عن تفاؤله بأن استعادة تلك الرفات لن تتأخر.



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