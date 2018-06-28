سيول وواشنطن تناقشان تقاسم تكاليف الدفاع

حافظت الولايات المتحدة على موقفها الذي يؤكد على ضرورة مشاركة كوريا الجنوبية بحصة أكبر في تكاليف نشر الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، وذلك على الرغم من قرار تعليق التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين.

وصرح مسؤول في وزارة الخارجية في سيول بأن الولايات المتحدة تمسكت بموقفها خلال الجلسة الرابعة من محادثات اتفاقية التدابير الخاصة، التي عقدت في سيول يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال إن الولايات المتحدة تمسكت بأن تشارك كوريا الجنوبية في تكاليف عمليات نشر الأصول الاستراتيجية، وقيَّمت الإيقاف الحالي للتدريبات العسكرية المشتركة بأنه تعليق مؤقت فقط.

وردًّا على ذلك، أكدت حكومة كوريا الجنوبية أن قضية نشر الأصول الاستراتيجية ليست موضوعا ستجري مناقشته في محادثات تقاسم تكاليف الدفاع، التي من المفترض أن تركز على نفقات إبقاء القوات الأمريكية في كوريا.

وأكد المسؤول على أن الجانبين سيعملان على تضييق الخلافات في المناقشات المقبلة.



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