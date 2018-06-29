مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين هاريس سفيرا لدى سيول

أكتب :

2018-06-29 14:25:04

تحديث :

2018-06-29 14:38:22

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين هاريس سفيرا لدى سيول

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع تعيين الأدميرال السابق "هاري هاريس" سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى كوريا الجنوبية.
جاءت هذه الموافقة في جلسة عامة للمجلس عقدت أمس الخميس حيث من المتوقع أن يبدأ "هاريس" أعماله في أوائل شهر يوليو القادم.
وكان السفير الأمريكي السابق "مارك ليبرت" قد استقال في شهر فبراير من العام الماضي الذي تم فيه تنصيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حيث لم تقم الحكومة الأمركيية بتعيين سفير جديد لها لدى كوريا الجنوبية.
وقد قام الرئيس "ترامب" بترشيح الأدميرال "هاري هاريس" الذي عمل قائدا للأسطول البحري الأمريكي المتمركز في المحيط الهادئ ليصبح سفيرا للولايات المتحدة في كوريا الجنوبية يوم الثامن عشر من شهر مايو الماضي.

[Photo : YONHAP News]

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