الخارجية الأمريكية تدرج كوريا الشمالية ضمن قائمة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية ضمن قائمتها لأسوأ الدول في الاتجار بالبشر، وذلك للعام السادس عشر على التوالي.

وأبقت الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية في المرتبة الثالثة في تقريرها بشأن الاتجار بالبشر لعام 2018، حيث تم إدراجها ضمن أسوأ الدول المخالفة لحقوق الإنسان مع 21 دولة أخرى، من بينها الصين وروسيا وإيران وفنزويلا وبوليفيا وسوريا، بالإضافة إلى ميانمار.

وكانت الولايات المتحدة قد قامت لأول مرة بتصنيف كوريا الشمالية في المرتبة الثالثة في عام 2003.

ويمكن أن يؤدي التصنيف في الفئة الثالثة إلى فرض عقوبات أمريكية تشمل تقييد الحصول على مساعدات من الولايات المتحدة والمنظمات الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، نتيجة لعدم قيام الدول المصنفة ببذل الجهود لمنع الاتجار بالبشر فيها.

وقد تم تصنيف كوريا الجنوبية في المرتبة الأولى للعام السادس عشر على التوالي مع 38 دولة أخرى.

ويقيم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أداء 187 دولة ومنطقة ويصنفها إلى فئات الأولى فيها الأفضل والثالثة هي الأسوأ.

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