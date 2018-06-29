بومبيو يزور كوريا الشمالية الأسبوع القادم

أكتب :

2018-06-29 14:37:14

تحديث :

2018-06-29 17:19:53

بومبيو يزور كوريا الشمالية الأسبوع القادم

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية أمس الخميس عن أن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ينوي زيارة كوريا الشمالية الأسبوع القادم لمناقشة خططها لنزع السلاح النووي.
وأضافت الصحيفة أن "بومبيو" قد ألغى اجتماعا مع نظيره الهندي كان مقررا له يوم السادس من شهر يوليو القادم ليتسنى له السفر إلى بيونغ يانغ.
وكان "بومبيو" قد عبر عن اعتزامه زيارة كوريا الشمالية إلا أنه لم يتم تحديد موعد لهذه الزيارة وهو ما أثار قلق الكثيرين من احتمال تباطؤ المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي.
الجدير بالذكر أن "بومبيو" كان قد أكد على ضرورة أن يتم نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية قبل عام 2020 الذي ستنتهي فيه فترة الرئاسة الأولى للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، لكنه قال مؤخرا إنه ليس هناك جدول أعمال محدد للتفاوض مع كوريا الشمالية.
ومن جانبه، قال الرئيس "ترامب" في كلمة ألقاها في ولاية "نورث داكوتا" أمس الخميس إنه لا يتسرع في المفاوضات مع كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي، مقارنا المفاوضات بعملية "طهي ديك رومي على نار هادئة". 

[Photo : KBS News]

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