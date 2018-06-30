رئيس الوزراء الصيني يلتقي برؤساء الشركات الكورية الكبرى

قال رئيس الوزراء الصيني "لي كو تشانغ" إنه من المهم جدا أن تتعاون كوريا الجنوبية والصين أكثر من أجل تعزيز التجارة الحرة بين البلدين في الوقت الذي يتزايد فيه التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى بين رجال الأعمال الكوريين والصينيين التي عقدت يوم أمس وشارك فيها "لي كو تشانغ" مع بعض رؤساء الشركات الكورية الكبرى، حيث التقى ري برئيس شركة إس كي "تشوي تي وون" ونائب رئيس شركة سامسونغ للالكترونيات "يون بو كون" ونائب رئيس شركة هيون دي للسيارات "جونغ أوي سون" الى جانب "جونغ سي كيون" رئيس البرلمان الكوري.

كما أكد رئيس الوزراء الصيني لي على أن الطرفين الصيني والكوري الجنوبي يتمتعان بعلاقات تعاون متينة كجارين قريبين جغرافيا، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت لتعزيز علاقاتهما التعاونية من جديد خاصة بعد تحسن الوضع الأمني في المنطقة.

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