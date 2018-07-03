بولتون يتوقع تفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي خلال عام

عبّر مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" عن اعتقاده بأن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" سيناقش قريبا مع كوريا الشمالية خطة لتفكيك برامجها النووية والصاروخية خلال عام.

وأضاف "بولتون" في تصريح أدلى به لشبكة "سي بي إس" الأمريكية أن إدارة ترامب وضعت برنامجا مدته عام لتفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لدى كوريا الشمالية.

وتبين أن وزير الخارجية الأمريكي "بومبيو" سيقوم بزيارة لكوريا الشمالية يوم السادس من يوليو الجاري، ويرى المراقبون أنه سيعرض اقتراحا على بيونغ يانغ لتفكيك برامجها النووية والصاروخية خلال فترة عام، ونقل جزء من الأسلحة النووية والصواريخ إلى الخارج.

وفيما يخص الأنباء التي تفيد بأن كوريا الشمالية تحاول إخفاء رؤوسها النووية ومنشآتها النووية السرية، رفض "بولتون" تأكيد صحتها أو نفيها.

[Photo : KBS News]