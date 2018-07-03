بومبيو يزور كوريا الشمالية يوم الخميس لإجراء محادثات نووية

تقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بزيارة إلى كوريا الشمالية بعد غد الخميس لإجراء محادثات حول نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته أمس الاثنين، إن "بومبيو" سيزور بيونغ يانغ من يوم الخميس إلى يوم السبت من أجل "مواصلة المشاورات وتحقيق تقدم إلى الأمام" بناء على ما اتفق عليه الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في قمتهما في سنغافوره الشهر الماضي.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن "بومبيو" سيقوم عقب زيارته إلى بيونغ يانغ بزيارة إلى طوكيو حيث يجتمع مع مسؤولين يابانيين وكوريين جنوبيين لمناقشة "الالتزام المشترك تجاه نزع السلاح النووي بشكل نهائي من كوريا الشمالية مع التحقق الكامل منه، بالإضافة إلى بعض القضايا الأخرى.

كما أكد البيت الأبيض على زيارة "بومبيو" قائلا إنه سيغادر إلى كوريا الشمالية يوم الخميس لمواصلة المفاوضات حول تفكيك برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "سارا ساندرز" في مؤتمر صحفي دوري إن وزير الخارجية "بومبيو" سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي وعدد من كبار مسؤوليه.



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