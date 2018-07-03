توقعات بعقد قمة ثانية بين ترامب وكيم جونغ أون في سبتمبر

أكتب :

2018-07-03 10:09:41

تحديث :

2018-07-03 10:09:41

توقعات بعقد قمة ثانية بين ترامب وكيم جونغ أون في سبتمبر

قال تقرير نشره موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي إن هناك توقعات بأن يعقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم.
وأضاف التقرير الذي نشره الموقع أمس الاثنين، أن المسؤولين في إدارة ترامب يدرسون حاليا مسألة عقد تلك القمة في مسقط رأس "ترامب"، وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
غير أن التقرير أضاف أن مثل تلك القمة يمكن أن تُعقد فقط إذا أظهرت بيونغ يانغ تقدما في التخلص من أسلحتها النووية وصواريخها البالستية.
ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "ترامب" قد يعقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كنوع من التشجيع له على اتخاذ خطوات فعالة لحل قضية نزع السلاح النووي خلال هذا الصيف.

[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>