توقعات بعقد قمة ثانية بين ترامب وكيم جونغ أون في سبتمبر

قال تقرير نشره موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي إن هناك توقعات بأن يعقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم.

وأضاف التقرير الذي نشره الموقع أمس الاثنين، أن المسؤولين في إدارة ترامب يدرسون حاليا مسألة عقد تلك القمة في مسقط رأس "ترامب"، وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

غير أن التقرير أضاف أن مثل تلك القمة يمكن أن تُعقد فقط إذا أظهرت بيونغ يانغ تقدما في التخلص من أسلحتها النووية وصواريخها البالستية.

ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "ترامب" قد يعقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كنوع من التشجيع له على اتخاذ خطوات فعالة لحل قضية نزع السلاح النووي خلال هذا الصيف.



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