تقرير يقول إن واشنطن تعتقد أن بيونغ يانغ لن تتخلى بالكامل عن الأسلحة النووية

أكتب :

2018-07-03 15:30:44

تحديث :

2018-07-03 15:30:44

تقرير يقول إن واشنطن تعتقد أن بيونغ يانغ لن تتخلى بالكامل عن الأسلحة النووية

قال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية تعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ليس لديه نية في الوقت الراهن للالتزام بالتخلي بشكل كامل عن الأسلحة النووية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في الحكومة الأمريكية قوله إنَ الوكالة توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل لصور التقطتها الأقمار الصناعية، ومعلومات الاعتراضات الإلكترونية، ومعلومات جُمِعت من قبل مصادر وعملاء.
وأضاف المسؤول أن هذا التحليل يجري تداوله بين وكالات المخابرات الأخرى، لمعرفة مدى موافقتها عليه.
وقال مسؤول آخر إن الحكومة الأمريكية تخطط لتقديم قائمة مفصلة بالمهام التي يجب عليها القيام بها، لبدء عملية نزع السلاح النووي.
كما نقل التقرير عن مصر مسؤول ثالث قوله إن وكالة المخابرات الدفاعية تعتقد أن كيم قد يوافق علنًا على التخلي عن الأسلحة النووية، لكنه قد يخفي أسلحة وبنية تحتية نووية عن الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت الشهر الماضي أن وكالة المخابرات الدفاعية استنتجت أن كوريا الشمالية لا تنوي نزع سلاحها بالكامل، وتدرس بدلًا من ذلك طرق إخفاء أسلحتها النووية ومرافق إنتاجها السرية.

[Photo : YONHAP News]

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