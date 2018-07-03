مسؤول كوري شمالي يبحث التعاون في مجال الطاقة مع الصين

أجرى نائب الوزير الكوري الشمالي للشؤون الاقتصادية الخارجية مناقشات معمقة مع المسؤولين الصينيين حول تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.

وكشفت مصادر في بكين عن أن نائب الوزير "كو بون تيه" قد وصل إلى العاصمة الصينية بكين صباح أمس الاثنين، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي السياسات الاقتصادية والتجارية في الحكومة الصينية.

وقد عقدت السفارة الكورية الشمالية في الصين اتصالات قبل وصوله مع مجموعة الشرق الأقصى الصينية، لمناقشة مشروعات مشتركة واسعة النطاق.

وجاءت هذه الزيارة في أعقاب زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للصين الشهر الماضي، ويبدو أن رحلته تستهدف مطالبة بكين بتخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، مقابل تعهدها بنزع السلاح النووي، وسط النقص الحاد في الطاقة في كوريا الشمالية.

كما يبدو أن نائب الوزير قد سعى إلى طلب الاستثمار الصيني في صناعة النسيج في كوريا الشمالية، بعدما انتقد الزعيم الكوري الشمالي المرافق القديمة في قطاع النسيج خلال تفتيشه الأخير، في منطقة شين وي جو.



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