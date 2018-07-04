واشنطن ترفض تحديد جدول زمني لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية تحديد موعد نهائي لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى بيونغ يانغ لإجراء محادثات نووية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" في مؤتمر صحفي دوري أمس الثلاثاء إنه في حين أن البعض يحدد جدولا زمنيا لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، فإن وزارة الخارجية لن تفعل ذلك.

وجاءت تصريحات "نويرت" ردا على سؤال حول ما صرح به "جون بولتون" مستشار الأمن القومى الأمريكي مؤخرا من أنه يتوقع أن يناقش "بومبيو" مع المسؤولين الكوريين الشماليين خطة لتفكيك أسلحة بيونغ يانغ النووية وبرامجها للصواريخ البالستية خلال فترة عام.

ومن المقرر أن يزور "بومبيو" بيونغ يانغ في الفترة من الغد الخميس وحتى يوم السبت القادم، حيث يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ويناقش معه اتفاق نزع السلاح النووي الذي توصل إليه "كيم" مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في القمة التي عقدت بينهما في سنغافوره الشهر الماضي. وأكدت "نويرت" أن "بومبيو" سيعقد العديد من الاجتماعات في بيونغ يانغ حيث إنه يوجد الكثير من العمل الذي يجب إتمامه.



[Photo : KBS News]