ترامب يؤكد أن المحادثات مع كوريا الشمالية تسير على ما يرام

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن المحادثات مع كوريا الشمالية تسير على ما يرام في أعقاب قمته التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الشهر الماضي.

وأوضح "ترامب" في تغريدة نشرها على تويتر أمس الثلاثاء أنه "أجرى العديد من المحادثات الجيدة مع كوريا الشمالية"، وأن "كل آسيا مليئة بالإثارة".

وقال "ترامب" إن حزب المعارضة، الذي يتابع ما أسماه بـ"الأخبار المزيفة"، هو الذي يشكو فقط ، وأضاف قائلا: "إنه لولا ذلك لكنا الآن في حالة حرب مع كوريا الشمالية".

وجاءت هذه التصريحات قبيل الزيارة المقررة التي سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى بيونغ يانغ لإجراء محادثات حول نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وستبدأ زيارة "بومبيو" غدا الخميس وتمتد حتى يوم السبت، وتستهدف تنفيذ الاتفاق النووي الذي وقعه "ترامب" و"كيم" خلال القمة بينهما في سنغافوره في شهر يونيو الماضي.





[Photo : KBS News]