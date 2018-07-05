منظمة الأغذية والزراعة تعيد تخصيص كوريا الشمالية كدولة تعاني من نقص غذائي

قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا إن منظمة الأغذية والزراعة أعادت تخصيص كوريا الشمالية كدولة "تعاني من نقص غذائي".

وأوضح التقرير أن المنظمة الدولية أدرجت كوريا الشمالية ضمن 39 دولة تعاني من نقص غذائي وتحتاج إلى مساعدات خارجية، وذلك في تقريرها الأخير حول الأوضاع الغذائية العالمية في الربع الثاني من هذا العام، بعنوان "توقعات المحاصيل الزراعية والأوضاع الغذائية".

وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى أن الأسباب الرئيسية في نقص الغذاء الذي تواجهه كوريا الشمالية هو شح المياه نتيجة للجفاف في العام الماضي وتدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب عقوبات المجتمع الدولي.

كما استنتج أن حجم النقص الغذائي الذي يتوجب على كوريا الشمالية تغطيته من خلال المساعدات الخارجية خلال الفترة ما بين شهر نوفمبر من عام 2017 وشهر أكتوبر من عام 2018، قد يصل إلى 641 ألف طن، بزيادة تبلغ حوالي 180 ألف طن بالمقارنة مع العام السابق الذي بلغ فيه 460 ألف طن.

ومن بين الدول الأخرى التي تعاني من نقص غذائي 31 دولة إفريقية، من أصل 39 دولة.

وفي آسيا تم إدراج كوريا الشمالية وسوريا واليمن وأفغانستان والعراق وميانمار وباكستان ضمن القائمة.



[Photo : KBS News]