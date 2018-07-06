وزير الخارجية الأمريكي يصل الى كوريا الشمالية غدا

من المنتظر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى العاصمة الكورية الشمالية "بيونغ يانغ" غدا، حيث يقوم بزيارة يجري خلالها مباحثات عالية المستوى لمتابعة نتائج القمة الكورية الشمالية الأمريكية.

وقد غادر الوزير الأمريكي واشنطن اليوم بتوقيت الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تبدأ المباحثات الكورية الشمالية الأمريكية عالية المستوى فور وصول الوزير الأمريكي في زيارته التي تأتي بعد مرور 20 يوما على القمة بين البلدين في سنغافوره.

وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن جدول أعمال المباحثات سيتضمن ما اتفق عليه في القمة الكورية الشمالية الأمريكية، وفي مقدمته سبل تنفيذ نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

ومن ناحية أخرى، قال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إن من الواضح أن الولايات المتحدة قد تخلت عن أسلوب "إما كل شيء أو لا شيء" فيما يتعلق بنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، ويبدو أنها قررت تخفيف سبل المقاربة مع بيونغ يانغ، مشيرا إلى تغير مستوى العبارات الخاصة بنزع الأسلحة النووية على نحو كامل في الولايات المتحدة الأمريكية.

[Photo : KBS News]