مستشفيات متنقلة بدعم من كوريا الجنوبية في مالي

أكتب :

2018-07-05 14:43:14

تحديث :

2018-07-05 14:43:14

مستشفيات متنقلة بدعم من كوريا الجنوبية في مالي

بدأ مستشفى متنقل، تم بناؤه بدعم من حكومة كوريا الجنوبية، عملياته في مالي أمس الأربعاء.
ووفقًا لوزارة الخارجية في سيول اليوم الخميس، تم بناء مستشفى من الحاويات في كوريا الجنوبية، ثم نُقِل إلى مالي، الواقعة في غرب أفريقيا، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
وباعتباره مستشفى على مستوى الأمم المتحدة، فهو قادر على إجراء ثلاث إلى أربع عمليات جراحية في اليوم الواحد، ويمكنه استيعاب ما يصل إلى 40 مريضا خارجيا، و20 مريضا داخليا.
وقد أنشئ المستشفى للوفاء بتعهد سيول في عام 2015 بتوفير مرافق طبية للبلدان الأفريقية، لتعزيز عمليات السلام في المنطقة.
وسيقوم المستشفى بتوفير الخدمات للقوات المالية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمواطنين المحليين، تحت إدارة الاتحاد الأفريقي وحكومة مالي.

[Photo : YONHAP News]

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