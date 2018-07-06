الرئيس مون يؤكد أن البابا فرانسيس ساهم في نجاح القمة مع كوريا الشمالية

أكتب :

2018-07-05 16:02:11

تحديث :

2018-07-05 16:02:11

الرئيس مون يؤكد أن البابا فرانسيس ساهم في نجاح القمة مع كوريا الشمالية

قال الرئيس مون جيه إين إن رسالة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان التي تحمل السلام والوئام، قد ساهمت بشكل كبير في إنجاح القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، والقمة بين الكوريتين.
صرح مون بذلك بعد محادثاته في مقر الرئاسة مع وزير خارجية الفاتيكان، رئيس الأساقفة "بول ريتشارد غالاغر".
وقال مون إن البابا عندما زار كوريا الجنوبية في عام 2014، قدَّم تعازيه الحارة للشعب الكوري الذي كان حزينًا بسبب غرق العبارة "سيه وال"، كما أن البابا أبدى دائمًا رغبته في السلام والوئام بين الكوريتين في اللحظات الحاسمة، ومنها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وفي أثناء القمة بين الكوريتين، والقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
ويذكر أن غالاغر يزور سيول لمدة ستة أيام، بدعوة من حكومة كوريا الجنوبية.

[Photo : KBS News]

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