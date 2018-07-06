الرئيس الصيني يقول إن التخلي عن السلاح النووي سيستغرق وقتا طويلا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية لن يحدث على الأرجح بسرعة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس أن الرئيس شي أبلغ هذا الموقف إلى رئيس مجلس الشيوخ الروسي، فالنتينا ماتفينكو، التي كانت تزور بكين، أول أمس الأربعاء.

ووفقًا لرئيس مجلس الاتحاد الروسي، فإن الرئيس الصيني يرى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مهتم بتحقيق شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية، لكنه قال إن المرء لا يمكنه أن يتوقع نتائج سريعة، وأن اكتمال العملية سيستغرق وقتًا طويلًا.



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