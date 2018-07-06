السفير الأمريكي يؤكد بذل أقصى الجهود للحفاظ على العلاقات بين واشنطن وسيول

أكد "هاري هاريس "السفير الأمريكي الجديد لدى كوريا الجنوبية على أنه سيبذل كل ما في وسعه للحفاظ على العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضاف "هاريس" في رسالة بالفيديو تم نشرها أمس الخميس في الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على موقع تويتر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعتبران أقرب دولتين صديقتين متحالفتين.

وقال إنه يشعر بالفخر والاعتزاز لتنصيبه سفيرا لبلاده لدى كوريا الجنوبية التي تعتبر دولة حليفة وشريكة للولايات المتحدة.

وقد قام "هاري هاريس"، الذي كان يشغل من قبل منصب قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، بأداء اليمين الدستورية كسفير للولايات المتحدة لدى كوريا الجنوبية يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد رشح "هاريس" ليكون سفيرا لدى أسترليا في شهر فبراير الماضي، لكنه عاد وقرر تعيينه سفيرا لدى كوريا الجنوبية بناء على طلب من وزير الخارجية "مايك بومبيو".

[Photo : KBS News]