وزير الخارجية الأمريكي يبدأ اليوم زيارته الثالثة لكوريا الشمالية

أكتب :

2018-07-06 11:45:16

تحديث :

2018-07-06 14:51:16

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ اليوم زيارته الثالثة لكوريا الشمالية

وصل اليوم الجمعة إلى بيونغ يانغ وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في زيارة تستغرق يومين.
وفي أثناء إقامته في بيونغ يانغ، سيجري "بومبيو" محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ونائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم "كيم يونغ تشول"، حيث يبحث معهما القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتقديم ضمانات أمنية لقيادتها.
وكان بومبيو قد أعرب بعد مغادرته واشنطن أمس الخميس في تغريدة نشرها على تويتر، عن تطلعه إلى مواصلة العمل من أجل التوصل إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل، وهو ما كان قد وافق عليه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".
ومن المتوقع أن يركز "بومبيو" في محادثاته مع قادة كوريا الشمالية على التوصل على اتفاق بشأن تنفيذ الإجراءات الأساسية لتنفيذ نزع السلاح النووي، بما في ذلك تسجيل المنشآت النووية وإجراء تفتيش عليها.
وتبين أن كلا من السفير الأمريكي لدى الفلبين "سونغ كيم" ورئيس القسم الكوري في وكالة المخابرات الأمريكية "آندرو كيم" يرافقان الوزير "بومبيو" في زيارته لكوريا الشمالية.

[Photo : YONHAP News]

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