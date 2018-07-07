وزير الخارجية الأمريكي في زيارة إلى كوريا الشمالية

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بيونغ يانغ، لإجراء مناقشات متابعة لقمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عُقدت في سنغافورة الشهر الماضي.

وقالت وسائل إعلام أجنبية إن بومبيو وصل إلى مطار بيونغ يانغ الدولي، بعد ظهر الجمعة، مع وفود أمريكية أخرى، من بينهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وصحفيون.

وكان في استقبال الوفد الأمريكي كيم يونغ تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، إلى جانب وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، وكيم تشانغ سون، رئيس ديوان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وتعد هذه الرحلة الثالثة لبومبيو في غضون ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يظل هناك حتى يوم السبت، ويلتقي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ومن المتوقع أن تسلِّم كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة رفات الجنود الأمريكيين، الذين قُتِلوا خلال الحرب الكورية.

وقالت إحدى الصحفيات في الوفد الصحفي المرافق لبومبيو إن وزير الخارجية وكيم يونغ تشول جلسا معًا فيما يبدو أنه اجتماع استغرق عدة ساعات.

وأضافت أن الأمور إذا سارت على ما يرام، فسوف يتوجه بومبيو للقاء كيم جونغ أون.



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