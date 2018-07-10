بومبيو يحث كوريا الشمالية على اتخاذ فيتنام مثالا في التطور

أكتب :

2018-07-09 12:23:40

تحديث :

2018-07-09 14:26:03

بومبيو يحث كوريا الشمالية على اتخاذ فيتنام مثالا في التطور

حث وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" كوريا الشمالية على أن تتخذ من فيتنام مثالا يحتذي من حيث تطورها.
جاء ذلك في تصريح أدلى به "بومبيو" أمس الأحد في العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث قال إنه يمكن للمعجزة الاقتصادية التي حققتها فيتنام بعد تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، أن تجعل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يتخلى عن برامجه النووية والصاروخية، وأن الخيار مطروح الآن أمام كوريا الشمالية وشعبها.
ومن جهة ثانية، بدأت تظهر وجهة نظر قوية داخل الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة في ظل عدم إحراز تقدم من خلال زيارة "بومبيو" الثالثة لكوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي، حيث أكد عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ على ضرورة استئناف المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
كما اتهم عضو آخر الصين بأنها السبب في حدوث فجوة بين وجهتي نظر الجانبين الأمريكي والكوري الشمالي في المفاوضات الأخيرة رفيعة المستوى في بيونغ يانغ، نتيجة لما مارسته من نفوذ على كوريا الشمالية.

[Photo : YONHAP News]

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