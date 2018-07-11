ترامب يعرب عن ثقته في توجه الزعيم الكوري الشمالي لنزع السلاح النووي

أكتب :

2018-07-10 10:21:46

تحديث :

2018-07-10 10:55:22

ترامب يعرب عن ثقته في توجه الزعيم الكوري الشمالي لنزع السلاح النووي

أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن ثقته في أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سوف يقوم بتفكيك برامج بلاده للأسلحة النووية، مثلما تعهد به خلال القمة التي عُقدت الشهر الماضي بين الجانبين في سنغافوره.
وقال "ترامب" إنه واثق من أن "كيم" سوف "يحترم الاتفاق الذي وقعاه، والأهم من ذلك، المصافحة التي جرت بينهما". وتوقع "ترامب" أن تكون الصين هي المسؤولة عن تردد كوريا الشمالية في المضي قدمًا نحو نزع السلاح النووي، حيث أشار إلى أن الصين ربما "تمارس ضغوطا سلبية" من أجل عدم إتمام أي اتفاق، بسبب النزاع التجاري الحالي بين واشنطن وبكين.
ويشير المراقبون إلى أن رسالة "ترامب" المتفائلة هذه تجيء بعد أن أصدرت كوريا الشمالية بيانًا شديد اللهجة انتقدت فيه نهج الولايات المتحدة تجاه نزع السلاح النووي، ووصفت فيه أسلوب واشنطن بأنه "أسلوب عصابات"، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الأخيرة إلى بيونغ يانغ.

[Photo : YONHAP News]

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