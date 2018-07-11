الولايات المتحدة مستعدة لاستقبال رفات جنودها من كوريا الشمالية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، إن الولايات المتحدة مستعدة لاستقبال رفات جنودها الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية، ومازالت باقية في كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون العقيد "روب مانينغ" للصحفيين أمس الاثنين إن قيادة الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية على استعداد لاستقبال الرفات وإعادتها لواشنطن. وأشار المتحدث إلى أنه لا يوجد لديه معلومات عن الجدول الزمني الخاص بإعادة رفات الجنود، لكن البنتاغون تدعم الجهود التي تقودها وزارة الخارجية لإعادة رفات الجنود.

ويذكر أن قيادة الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية تشرف على وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأهلية الكورية. وقال وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" فى وقت سابق ان قيادة الأمم المتحدة هي التي ستتلقى رفات الجنود وليس القوات الكورية الجنوبية أو القوات الأمريكية في كوريا، لأن كل الدول الـ21 التي قاتلت في الحرب تحت علم الأمم المتحدة إلى جانب كوريا الجنوبية قد فقدت بعض جنودها.

وكانت هناك توقعات واسعة بأن يعود وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" من زيارته الأخيرة إلى بيونغ يانغ وبرفقته رفات الجنود الأمريكيين في نهاية الأسبوع الماضي، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين الكوريين الشماليين حول هذا الموضوع.

ومن المقرر أن تعقد كوريا الشمالية والولايات المتحدة محادثات على مستوى العمل بعد غد الخميس في قرية الهدنة "بان مون جوم" من أجل مناقشة مسألة إعادة رفات الجنود الأمريكيين.



[Photo : KBS News]