الرئيس الكوري يتعهد ببذل جهود لتعزيز العلاقات مع الهند

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بتعزيز علاقات التعاون مع الهند من أجل زيادة دعم الكوريين الذين يعيشون هناك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس مع المواطنين ورجال الأعمال الكوريين في نيودلهي، حيث قال إن حكومته ستعمل على التأكد من أن تطور العلاقات بين البلدين سيؤدي إلى إحداث تغييرات إيجابية في حياة الكوريين المقيمين في الهند.

كما أشار الرئيس إلى أن الجانبين سيجريان محادثات قمة منتظمة وزيارات متبادلة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن الحكومة الكورية ستوسع بشكل كبير من فرص الأعمال للشركات الكورية من خلال توسيع التعاون العملي بين البلدين. كما تعهد بتعزيز التعاون في الخدمات القنصلية من خلال إنشاء هيئة استشارية مشتركة بين البلدين لتحسين القضايا المتعلقة بإصدار التأشيرات.

يذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي قد وصل إلى الهند يوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.





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