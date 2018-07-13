قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن لديه "هدية صغيرة" للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ، لكنه رفض الكشف عن مضمون تلك الهدية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "ترامب" خارج البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور قمة حلف الناتو في بلجيكا أمس الثلاثاء، حيث سئل عن التقارير التي قالت إن وزير الخارجية "مايك بومبيو" أحضر قرص "سي دي" للمطرب البريطاني "إلتون جون" يتضمن أغنية "روكت مان"، أي "الرجل الصاروخي"، وذلك خلال زيارته إلى بيونغ يانغ الأسبوع الماضي، من أجل تسليمه إلى الزعيم الكوري الشمالي.

وكان "ترامب" قد ظل يصف "كيم" بأنه "ليتل روكيت مان" أي "الرجل الصاروخي الصغير" في العام الماضي، عندما كانت بيونغ يانغ تجري تجارب إطلاق صواريخ وتجارب نووية.

وقد رد "ترامب" على ذلك السؤوال بأن قرص السي دي لم يتم تسليمه إلى "كيم"، وأنه لا يزال معه، مشيرا إلى أن أنه سيعطيه للزعيم الكوري الشمالي في وقت لاحق. وقال الرئيس الأمريكي أيضا إن لديه هدية صغيرة لـ"كيم" وسوف يعرف الناس ما هي تلك الهدية عندما يعطيها له. وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن أن "بومبيو" أخذ معه خلال زيارته إلى بيونغ يانغ مؤخرا، قرص سي دي عليه أغنيات للمطرب البريطاني ووقع عليه "ترامب"، لكنه لم يلتقِ بكيم في أثناء الزيارة، ومن ثم أعاده إلى "ترامب".



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