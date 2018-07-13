بومبيو يؤكد على الحل السلمي لقضايا شبه الجزيرة الكورية

شدد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة تهديدات برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بالطرق السلمية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن "بومبيو" تحدث عن هذا الموضوع خلال اجتماعه مع القوات الأمريكية في أفغانستان أول من أمس الاثنين، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة "هيذر نويرت" أن الوزير "بومبيو" أجاب أيضا عن أسئلة أفراد القوات الأمريكية في أفغانستان حول القضايا الداخلية والعالمية، بما في ذلك القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية، حيث أكد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل إلى حل سلمي لقضايا شبه الجزيرة الكورية.

وكان "بومبيو" قد اجتمع مع مسؤولين كوريين شماليين الأسبوع الماضي في بيونغ يانغ، من أجل تنفيذ تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال قمتهما في سنغافوره في شهر يونيو الماضي.





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