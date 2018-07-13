الأمم المتحدة تدعو لاحترام آراء العاملات الهاربات من كوريا الشمالية

قال "توماس أوخيا كوينتانا" المقرر الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية التابع للأمم المتحدة، إن بعض العاملات الكوريات الشماليات الهاربات في أثناء عملهن في مطعم كوري شمالي بالصين هن ضحايا، ودعا إلى ضرورة احترام آرائهن حول مصيرهن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس، حيث أشار أيضا إلى أنه التقى ببعضهن.

وقال "كوينتانا" إن بعضهن أتين إلى كوريا وهن لا يعرفن إلى أين سيذهبن، ووصف هؤلاء بأنهن ضحايا وأكد على ضرورة احترام آرائهن حول مصيرهن.

كما أشار إلى أنه إذا كن قد اختطفن خلافا لإرادتهن، فإن ذلك سيعتبر جريمة، مؤكدا على أن الحكومة الكورية الجنوبية يتوجب عليها إجراء تحقيق تام ومستقل في هذه القضية من أجل الكشف عن الشخص أو الجهة المسؤولة عنها.

[Photo : KBS News]