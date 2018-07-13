كوريا الشمالية تعاني من نقص غذائي يبلغ 652 ألف طن هذا العام

قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا نقلا عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، اليوم، إن المحاصيل الزراعية الكورية الشمالية انخفضت هذا العام بمقدار 5% بالمقارنة مع العام الماضي.

وقدرت المنظمة الدولية في تقرير أصدرته بالأمس أن كمية الحبوب الغذائية في كوريا الشمالية منذ شهر نوفمبر من عام 2017 وحتى شهر أكتوبر من عام 2018 تبلغ 5 ملايين و480 ألف طن بانخفاض نسبته 5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 5 ملايين و750 ألف طن.

وتبين أن المحاصيل الزراعية الرئيسية بما فيها الأرز والذرة قد شهدت انخفاضا كبيرا بصفة خاصة.

ووفقا للتقرير، انخفضت كمية المحاصيل الزراعية الرئيسية التي تم حصادها في الخريف الماضي في كوريا الشمالية لتبلغ 5 ملايين و90 ألف طن بانخفاض نسبته حوالي 6% بالمقارنة مع العام الأسبق الذي بلغت فيه 5 ملايين و400 ألف طن.

وحسب الأصناف، بلغت كمية الأرز مليونين و400 ألف طن بانخفاض نسبته 6% بالمقارنة مع العام السابق بينما انخفضت كمية البطاطا والفاصوليا بمقدار 33% و 20% على التوالي.

وأرجعت الفاو السبب في هذا الانخفاض إلى نقص الوقود والأسمدة إلى جانب كمية الأمطار في معظم الحقول الرئيسية في مقاطعة شمال بيونغ آن ومقاطعة شمال هام كيونغ وغيرهما.

وأوضحت المنظمة الدولية أن الظروف الجوية تحسنت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي لحسن الحظ، مما أسهم في زيادة بعض المحاصيل الزراعية في شهر يونيو الماضي بنسبة 20% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقعت أن يبلغ حجم النقص في الغذاء في كوريا الشمالية 802 ألف طن يجب تغطيتها خلال هذا العام اعتمادا على المساعدات الخارجية أو الاستيراد، كما توقعت أيضا أن تتعرض كوريا الشمالية لنقص يبلغ 652 ألف طن من الغذاء خلال هذا العام في حالة استيراد 150 ألف طن منها من الخارج.

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