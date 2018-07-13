بومبيو يؤكد أن تحدي نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية مستمر لعقود

أكتب :

2018-07-12 14:50:26

تحديث :

2018-07-12 14:50:26

بومبيو يؤكد أن تحدي نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية مستمر لعقود

وسط الانتقادات بأنه عاد من زيارته الثالثة إلى بيونغ يانغ خالي الوفاض، أعاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التأكيد على أن قيام كوريا الشمالية بتفكيك برنامجها النووي والصاروخي هو "تحدٍ ممتد لعقود".
وفي حديثه إلى المراسلين أمس الأربعاء بعد وصوله إلى بلجيكا لحضور قمة حلف شمال الأطلنطي، قال وزير الخارجية الأمريكي إنها ستكون عملية طويلة من أجل إقناع الكوريين الشماليين باتخاذ قرار استراتيجي بأن الأسلحة النووية تشكل تهديدًا للنظام الحاكم ولا توفر الأمان له.
وأشار بومبيو إلى نفس الجدول الزمني خلال رحلته إلى أفغانستان يوم الاثنين الماضي، مضيفًا أنه من السذاجة أن نفكر في أن تغيير عقلية كوريا الشمالية سيحدث خلال "ساعات قليلة".

[Photo : KBS News]

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